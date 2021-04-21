Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 апреля 19:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:25
Политика
Премьер Чехии рассказал, чем займется новый министр иностранных дел
19:24
Происшествия
В Москве начались задержания участников незаконной акции
19:24
Армия
Монтян назвала главный признак начала войны в Донбассе
19:24
Происшествия
Жительнице Волгограда возместили потраченные на лекарства деньги
19:23
Общество
Послание Путина: россиянам — помощь и деньги, недругам — «красная черта»
19:20
Происшествия
Жертвой ДТП в Калужской области стал один человек
19:17
Экономика
Рубль отреагировал на послание Путина укреплением
19:16
Интервью
Актер Иван Оганесян рассказал о сериале «Бухта Глубокая»: У нас северная история
19:16
Политика
ФАН рассказал, как изменится жизнь россиян после новых поручений Путина парламенту
19:16
Наука
Раскрыта способность кислот омега-3 замедлять процесс старения организма
19:15
Политика
Песков рассказал о неравнодушии России к судьбе жителей Донбасса
19:14
Общество
Российским авиакомпаниям дали допуски на регулярные рейсы в 15 государств
19:13
Политика
Поклонская разделила участников акции за Навального на заблудившихся и «работающих»
19:12
Общество
Толпу школьников заметили на несогласованной акции в Москве
19:06
Политика
Памфилова оценила выступление Путина перед парламентариями
19:05
Политика
Депутаты Госдумы пожертвуют отпусками, чтобы реализовать послание Путина
19:05
Весь мир
Трансформация фронта: хуситы выходят на подступы к Марибу
19:04
Общество
В Воронеже скончался доктор экономических наук Оскар Туровец
19:04
Наука
Выявлена связь между болью в спине и риском преждевременной смерти у женщин
19:02
Происшествия
Полиция задержала провокаторов на незаконном митинге в Уфе
Все новости

Абрамченко рассказала о работе правительства над восстановлением экологии

Политика
Абрамченко рассказала о работе правительства над восстановлением экологии
rosreestr.ru  /  Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

Москва, 21 апреля. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко прокомментировала послание президента Владимира Путина парламенту.

По словам Абрамченко, нельзя представить повышение качества жизни россиян без пересмотра экологической ответственности. Правительство уже работает над созданием механизма целевого использования платежей на восстановление экологии и рекультивацию опасных площадок на примере штрафа от аварии в Норильске, рассказала вице-премьер. Она призвала бизнес перейти к принципу работы «намусорил — убери».

Весной правительство внесет в Госдуму законопроект об ответственности собственников предприятий за «генеральную уборку» территорий, сообщила Абрамченко.

«Нововведения коснутся объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на которых используются или в результате деятельности которых образуются загрязняющие вещества, а также объекты размещения отходов», — анонсировала документ Виктория Абрамченко.

Федеральное агентство новостей  / 

Кроме того, кабмин планирует создать национальную систему управления климатическими рисками. Вопросом занимается Минэкономразвития с профильными ведомствами, ведется разработка планов адаптации к изменениям климата. Сейчас эксперимент по установлению регионального регулирования реализуется в Сахалинской области, заключила вице-премьер.

Ранее жители Ичалковского района Республики Мордовия сообщили, что спиртзавод «Кемлянский» долгие годы сливает отходы производства в местную реку Алатырь. По их словам, десятки литров барды льются в воду, устилая дно коричневой густой массой, и уносят смесь из опасных микроэлементов дальше по течению.

путин послание абрамченко
Комментировать
Самое популярное
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 124891 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 116331 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 67287 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 58084 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 30437 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Все новости / Политика / Абрамченко рассказала о работе правительства над восстановлением экологии
Рейтинг@Mail.ru