Абрамченко рассказала о работе правительства над восстановлением экологии

Москва, 21 апреля. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко прокомментировала послание президента Владимира Путина парламенту.

По словам Абрамченко, нельзя представить повышение качества жизни россиян без пересмотра экологической ответственности. Правительство уже работает над созданием механизма целевого использования платежей на восстановление экологии и рекультивацию опасных площадок на примере штрафа от аварии в Норильске, рассказала вице-премьер. Она призвала бизнес перейти к принципу работы «намусорил — убери».

Весной правительство внесет в Госдуму законопроект об ответственности собственников предприятий за «генеральную уборку» территорий, сообщила Абрамченко.

«Нововведения коснутся объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на которых используются или в результате деятельности которых образуются загрязняющие вещества, а также объекты размещения отходов», — анонсировала документ Виктория Абрамченко.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, кабмин планирует создать национальную систему управления климатическими рисками. Вопросом занимается Минэкономразвития с профильными ведомствами, ведется разработка планов адаптации к изменениям климата. Сейчас эксперимент по установлению регионального регулирования реализуется в Сахалинской области, заключила вице-премьер.

Ранее жители Ичалковского района Республики Мордовия сообщили, что спиртзавод «Кемлянский» долгие годы сливает отходы производства в местную реку Алатырь. По их словам, десятки литров барды льются в воду, устилая дно коричневой густой массой, и уносят смесь из опасных микроэлементов дальше по течению.