«Мотор Сич» заплатит России более 40 млн рублей по постановлению суда

Москва, 21 апреля. АО «Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова» взыскал с еще одной украинской компании миллионы рублей за незаконное использование товарных знаков.

Российский «Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова» получит 42 млн рублей от украинского авиационного предприятия «Мотор Сич» за незаконное использование товарных знаков Mi и «Ми», пишет РИА Новости.

Согласно документу постановления Девятого арбитражного апелляционного суда, предыдущее январское решение, принятое арбитражным судом Москвы, признано законным в отношении «Мотор Сич». При этом суд также удовлетворил апелляцию истца к украинскому предприятию, в результате чего расширился запрет на незаконное использование спорных брендов не только в категории «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств», но и в категории «транспортные средства».

Разбирательство началось еще в конце 2019 года. Претензия к украинскому предприятию заключалась в том, что завод занимается модернизацией Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ, но рекламирует вертолет как новый.

Примечательно, что это не первый иск организации к украинским предприятиям — как сообщает источник ФАН, ранее через суд российская компания смогла взыскать с украинской «Эйр Таурус» 26 тыс. долларов за поставки вертолетов.

Украинские СМИ ранее оценили шансы Китай на возврат контроля над «Мотор Сич».