Рязанские врачи спасли пациента со спицей в позвоночнике

Рязань, 21 апреля. Хирурги спасли жителя Рязани со спицей в позвоночнике. Пострадавший обратился в больницу с жалобой на онемение ног.

Врачи обследовали пациента и выяснили, что ему в позвоночник попала спица, которую установили в одной из больниц для скрепления ключицы после перелома. Часть конструкции проткнула спинной мозг.

Хирурги провели срочную операцию, чтобы спасти пациента. Существовал риск того, что мужчина может навсегда остаться парализованным. Самым сложным был этап извлечения спицы, так как нужно было не повредить тонкие структуры спинного мозга.

Уже спустя сутки после операции рязанец смог встать и начал ходить. В настоящее время его уже выписали домой, врачи уверены, что пациент вскоре вернется к обычному образу жизни.

Недавно астраханские врачи спасли пациентку с девятисантиметровой опухолью в груди. Хирурги провели уникальную операцию, женщина чувствует себя хорошо и идет на поправку.