Путин пока не в курсе идеи Кравчука о встрече в Донбассе

Москва, 21 апреля. Президент России Владимир Путин пока не знает о предложении бывшего главы Украины Леонида Кравчука провести переговоры по Донбассу.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что "это новая идея" и Путин пока о ней не в курсе.

Глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук сообщил, что готов встретиться с главой России "хоть сегодня" и обсудить вопрос по урегулированию ситуации в Донбассе. Он отметил, что ему есть, что сказать российскому лидеру.

Ранее с таким же предложением к Путину обратился президент Украины Владимир Зеленский.