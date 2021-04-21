Проректора мордовского вуза подозревают в коррупции

Саранск, 21 апреля. Проректора по капитальному строительству Мордовского государственного университета Степана Гудожникова и гендиректора ООО «ЮК Сфера» Сергея Кичкина подозревают в получении взятки, а руководителя ООО «СаранскТехПрибор» Дмитрия Тюрина — в даче взятки.

Фигурантам уголовного дела удалось нажиться на строительстве студенческого общежития на 530 мест. Четыре года назад вуз заключил госконтракт с компанией «СаранскТехПрибор». Чтобы не возникло проблем со сдачей работ и оплатой, директор строительной компании отправил «вознаграждение» в размере 1,7 млн на расчетный счет ООО «ЮК Сфера». Средства поделили между сообщниками.

«Устанавливаются возможные соучастники из работников вуза, причастных к получению взятки. Расследование продолжается. Стоит отметить, что один из соучастников является подозреваемым по уголовному делу о покушении на мошенничество», — сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Мордовии.

Ранее ФАН писал о заключении под домашний арест экс-главы госкомитета по делам молодежи Мордовии. Наталью Помелову обвиняют в получение взяток.