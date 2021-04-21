Воронежский суд оштрафовал владелицу бара за нарушение «ковидных» правил

Воронеж, 21 апреля. Нарушения нашли в заведении общепита, расположенном на улице Плехановской. Владелице бара предстоит выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.

Сотрудники Роспотребнадзора нагрянули в заведение с проверкой и обнаружили три серьезных нарушения. В баре не было устройства для обеззараживания воздуха, столы стояли слишком плотно друг к другу, не было разметки на полу, помогающей посетителям соблюдать дистанцию.

Директор показала в суде фото в доказательство, что все нарушения устранены. Женщина попросила назначить небольшой штраф, так как заведение и она лично из-за пандемии коронавируса имеют проблемы с финансами. Суд пошел директору навстречу и назначил ей штраф в 25 тысяч рублей, хотя статья предусматривала возможность санкции в 150 тысяч рублей.

В Петербурге нашли кафе, которое продолжило работу после введения карантина, сообщал ФАН. Одна из кальянных, которая накануне получила предупреждение от правоохранителей, продолжала свою работу.