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Президент Чехии назначил нового главу МИД страны

  /   Обновлено: 21 апреля 2021 19:19
Политика
Президент Чехии назначил нового главу МИД страны
Федеральное агентство новостей

Прага, 21 апреля. Чешский лидер Милош Земан назначил на пост министра иностранных дел страны социал-демократа Якуба Кулганека. Местные телеканалы транслировали церемонию из Пражского града.

Отмечается, что перед демократом стоит тяжелая задача — защищать национальные интересы государства. Земан уверен, что под руководством нового министра внешнеполитическое ведомство Чехии тоже будет это делать.

«Президент республики назначил Якуба Кулганека министром иностранных дел Чехии», — заявил глава протокольного отдела администрации президента, который вел церемонию.

Помимо этого, Земан предостерег нового министра от «дутых патетических деклараций», отметив особое значение для страны экономической дипломатии, пишет РИА Новости.

чехия земан Кулганек
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