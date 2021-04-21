Президент Чехии назначил нового главу МИД страны

Прага, 21 апреля. Чешский лидер Милош Земан назначил на пост министра иностранных дел страны социал-демократа Якуба Кулганека. Местные телеканалы транслировали церемонию из Пражского града.

Отмечается, что перед демократом стоит тяжелая задача — защищать национальные интересы государства. Земан уверен, что под руководством нового министра внешнеполитическое ведомство Чехии тоже будет это делать.

«Президент республики назначил Якуба Кулганека министром иностранных дел Чехии», — заявил глава протокольного отдела администрации президента, который вел церемонию.

Помимо этого, Земан предостерег нового министра от «дутых патетических деклараций», отметив особое значение для страны экономической дипломатии, пишет РИА Новости.