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Путин заявил, что в Ямале будут строить СШХ с помощью инфраструктурных кредитов

Политика
Путин заявил, что в Ямале будут строить СШХ с помощью инфраструктурных кредитов
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Салехард, 21 апреля. Ямало-ненецкий автономный округ будет строить железнодорожную магистраль Северный широтный ход (СШХ) с помощью государственных инфраструктурных кредитов.

В ходе выступления перед Федеральным собранием глава государства сообщил, что новый финансовый инструмент позволит улучшить жизнь в российских регионах и создать новые рабочие места. До 2023 года в субъекты федерации должны направить порядка 500 млрд рублей. Деньги потратят на реализацию проектов, которые прошли детальную экспертизу. В их числе строительство СШХ, передает телерадиокомпания «Ямал-регион».

pixnio.com  / 

«Ямало-ненецкий автономный округ совместно с нашими крупными компаниями с помощью предложенного механизма сможет запустить строительство Северного широтного хода. Это железнодорожная магистраль, которая даст импульс освоению богатейших ресурсов Арктики. Этот проект давно прорабатывается. Пора запускать — для этого есть все возможности», — отметил Путин.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поблагодарил президента страны за оказанное доверие и возможность начать строительство железнодорожной магистрали при помощи нового финансового механизма.

Ранее депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев заявил, что России необходимо развивать северный морской путь и инфраструктуру Арктики.

Владимир Путин ямал финансирование
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