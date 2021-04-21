Группа хакеров грозится разместить в Сети информацию о новых разработках Apple

Тайбэй, 21 апреля. Компания Quantra Computer подверглась атаке киберпреступников из группировки хакеров Revil. Сейчас они требуют от тайваньского поставщика Apple выкуп за украденные разработки.

Организация Quantra Computer, базирующаяся в Тайване, специализируется на поставках гаджетов и комплектующих продукции Apple. Недавно операторы программы-вымогателя REvil зашли настолько далеко, что выкрали свыше десяти чертежей нового MacBook.

Теперь киберпреступники требуют от производителей выкуп в размере 50 миллионов долларов, чтобы эти данные не утекли в Сеть. Если финансовые средства не поступят на счета REvil до первого мая, то злоумышленники начнут выкладывать полученные данные в даркнет.

Специалисты компании ESET выявили уязвимость в мессенджере WhatsApp. Как сообщалось ранее, она угрожает миллионам пользователей приложения.