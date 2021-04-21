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Высокая брюнетка без вести пропала в Вологде

Происшествия
Высокая брюнетка без вести пропала в Вологде
pixabay.com  /  ninaboots

Вологда, 21 апреля. Исчезнувшую 36-летнюю женщину уже вторую неделю разыскивают волонтеры и сотрудники полиции. В последний раз ее видели возле дома.

По словам очевидцев, 6 апреля Елена Р. находилась рядом со своим домом на улице Ярославской. После этого она пропала без вести. Была одета в короткую зеленую куртку с капюшоном, темно-синие джинсы и короткие черные сапоги. При себе имела черную сумку. У женщины длинные темные волосы, рост около 175 см.

Всех, кто располагает информацией о ее местонахождении, просят позвонить в полицию или связаться с волонтерами поисково-спасательного отряда «Ты не один».

В Южно-Сахалинске девятилетний мальчик без вести пропал по пути домой после уроков. Ребенок покинул учебное заведение и перестал выходить на связь. Его нашли живым и здоровым, сообщала Deita.

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