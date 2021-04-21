Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 апреля 19:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:25
Политика
Премьер Чехии рассказал, чем займется новый министр иностранных дел
19:24
Происшествия
В Москве начались задержания участников незаконной акции
19:24
Армия
Монтян назвала главный признак начала войны в Донбассе
19:24
Происшествия
Жительнице Волгограда возместили потраченные на лекарства деньги
19:23
Общество
Послание Путина: россиянам — помощь и деньги, недругам — «красная черта»
19:20
Происшествия
Жертвой ДТП в Калужской области стал один человек
19:17
Экономика
Рубль отреагировал на послание Путина укреплением
19:16
Интервью
Актер Иван Оганесян рассказал о сериале «Бухта Глубокая»: У нас северная история
19:16
Политика
ФАН рассказал, как изменится жизнь россиян после новых поручений Путина парламенту
19:16
Наука
Раскрыта способность кислот омега-3 замедлять процесс старения организма
19:15
Политика
Песков рассказал о неравнодушии России к судьбе жителей Донбасса
19:14
Общество
Российским авиакомпаниям дали допуски на регулярные рейсы в 15 государств
19:13
Политика
Поклонская разделила участников акции за Навального на заблудившихся и «работающих»
19:12
Общество
Толпу школьников заметили на несогласованной акции в Москве
19:06
Политика
Памфилова оценила выступление Путина перед парламентариями
19:05
Политика
Депутаты Госдумы пожертвуют отпусками, чтобы реализовать послание Путина
19:05
Весь мир
Трансформация фронта: хуситы выходят на подступы к Марибу
19:04
Общество
В Воронеже скончался доктор экономических наук Оскар Туровец
19:04
Наука
Выявлена связь между болью в спине и риском преждевременной смерти у женщин
19:02
Происшествия
Полиция задержала провокаторов на незаконном митинге в Уфе
Все новости

Власти Марий Эл поддержали идею построить скейтпарк в Йошкар-Оле

Общество
Власти Марий Эл поддержали идею построить скейтпарк в Йошкар-Оле
pixabay.com

Йошкар-Ола, 21 апреля. Новый скейтпарк могут построить по просьбам жителей в Йошкар-Оле. Инициативу поддержал депутат Госсобрания Марий Эл Владимир Кожанов.

Просьба жителей Сомбатхея включала предложение построить скейтпарк в заречной части города, поделился народный избранник в ходе заседания круглого стола на тему «Реализация национальных проектов на муниципальном уровне: опыт администрации города Йошкар-Олы». Как передает издание «Медиапоток», новая площадка для любителей покататься на скейтборде должна нравиться не только местным жителям, но и гостям, которые посещают город.

«Наш мэр поддержал предложение и призвал йошкаролинцев, особенно молодёжь, ещё активнее доносить до администрации проблемы и помогать в их решении и напомнил, что городское пространство одинаково важно для всех», — рассказал Кожанов.

Власти Марий Эл выделили более 15 млн рублей на приобретение вакуумной подметально-уборочной машины, которая будет работать в столице республики. Как сообщалось ранее, средства направлены на решение сложной ситуации с уборкой улиц города.

кожанов скейтпарк майрий эл
Комментировать
Самое популярное
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 124891 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 116331 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 67287 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 58084 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 30437 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Все новости / Общество / Власти Марий Эл поддержали идею построить скейтпарк в Йошкар-Оле
Рейтинг@Mail.ru