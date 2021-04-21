Власти Марий Эл поддержали идею построить скейтпарк в Йошкар-Оле

Йошкар-Ола, 21 апреля. Новый скейтпарк могут построить по просьбам жителей в Йошкар-Оле. Инициативу поддержал депутат Госсобрания Марий Эл Владимир Кожанов.

Просьба жителей Сомбатхея включала предложение построить скейтпарк в заречной части города, поделился народный избранник в ходе заседания круглого стола на тему «Реализация национальных проектов на муниципальном уровне: опыт администрации города Йошкар-Олы». Как передает издание «Медиапоток», новая площадка для любителей покататься на скейтборде должна нравиться не только местным жителям, но и гостям, которые посещают город.

«Наш мэр поддержал предложение и призвал йошкаролинцев, особенно молодёжь, ещё активнее доносить до администрации проблемы и помогать в их решении и напомнил, что городское пространство одинаково важно для всех», — рассказал Кожанов.

Власти Марий Эл выделили более 15 млн рублей на приобретение вакуумной подметально-уборочной машины, которая будет работать в столице республики. Как сообщалось ранее, средства направлены на решение сложной ситуации с уборкой улиц города.