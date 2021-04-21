Вице-президент АТОР назвал два препятствия на пути идей Путина о туризме в России

Доступность детского и студенческого отдыха в России станет важной фактором развития внутреннего туризма. Однако сегодня в нашей стране наблюдается дефицит хороших отелей, а также современных инфраструктурных решений — то и другое являются препятствиями на пути развития отрасли. Об этом ФАН заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию в части развития туристической отрасли, Горин обратил внимание на социальный аспект.

«Детский отдых годом ранее был ограничен квотами и невозможностью отправлять детей в оздоровительные лагеря в других регионах, — отметил вице-президент АТОР. — То, что родители получат скидку 50%, — очень большая мера поддержки для организации детского отдыха. Кроме того, развитие студенческого туризма путем социальных программ с расселением в общежитиях дает доступность этим путешествиям».

Дмитрий Горин обратил внимание на то, что существующие меры поддержки туризма носят системный характер. Эксперт сообщил, что развитие инфраструктуры и строительство новых качественных объектов являются на сегодняшний день приоритетным направлением для отрасли.

«Регионов, которые участвуют в развитии туризма, у нас большинство, — заявил собеседник ФАН. — Существует дефицит отелей, определенных инфраструктурных решений — дорог, удобных коммуникаций — это очень важно».

Многое делается и для повышения доступности путешествий, считает Горин. В частности, этому способствует продление программы туристического кешбэка до конца 2021 года.

В заключение вице-президент АТОР подчеркнул значимость продвижения уникальных туристических маршрутов.

«Очень важно то, что развиваются не только какие-то популярные маршруты, — выразил мнение Дмитрий Горин. — У нас есть уникальные возможности развивать и исторический туризм, и экскурсионный».

Ранее известный политолог Сергей Марков отметил, что в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин занял жесткую позицию относительно внешней политики, что является грамотным тактическим ходом.