Актер Иван Оганесян рассказал о сериале «Бухта Глубокая»: У нас северная история

Известный российский киноактер Иван Оганесян признался ФАН, что телесериал «Бухта Глубокая» должен быть интересен всем — и мужчинам, и женщинам.

Уроженец Саратова в эксклюзивном интервью рассказал подробности съемок многосерийного проекта, который показывает канал НТВ, а заодно поведал, следует ли ждать продолжения популярного сериала «Нюхач», где он играет одну из главных ролей (а в «Бухте Глубокой» — главную).

— Иван, какому именно зрителю будет интересен этот телевизионный проект?

— Да я думаю, всем будет интересен. И мужчинам, поскольку там о настоящей мужской дружбе. И женщинам, поскольку там о любви. И любителям всяких запутанных историй. Даже не столько детективных, а таких, которые тянутся уже довольно-таки длительное время. Это как распутывание большого клубка.

Еще я надеюсь, что тоже понравятся зрителям и виды, которые нам удалось запечатлеть в тех местах, где мы были. Слава богу, север сейчас активно осваивается. И в кинематографическом плане тоже.

Пресс-служба телеканала НТВ /

— Где шел съемочный процесс?

— Много где. Наши съемки проходили в Мурманске, Териберке, Санкт-Петербурге, Кронштадте и в прилегающих к Питеру населенных пунктах. История у нас такая все-таки северная (смеется).

— У «Бухты Глубокой» два режиссера. Легко ли работать в такой ситуации, когда есть два главных человека на съемочной площадке?

— Ну, это было не совсем так. Не сразу два. Дело в том, что один блок снимал один режиссер, а другой — другой. С Петром Забелиным работалось очень хорошо. А основной питерский блок у нас был уже с Андреем Щербининым. Про него я хочу сказать только самые теплые слова.

— Вы смотрите потом эти проекты, фильмы или сериалы, где снимались?

— Вы знаете, не смотрю. По причине того, что иногда просто некогда. Потому что если появляется какое-то свободное время, то я занимаюсь с детьми, а смотреть с ними себя как-то не совсем удобно (смеется). Если же говорить, например, о «Бухте Глубокой, то я, в принципе, сумел посмотреть его во время последующей озвучки.

Пресс-служба телеканала НТВ /

— На данный момент над чем работаете, если не секрет?

— Не знаю, можно ли говорить об этом или нельзя. Но скажу, что вот сейчас я работаю над сериалом для Первого канала.

— Скажите, стоит ли нам ждать продолжения «Нюхача»?

— Ой, очень бы хотелось! Я думаю, стоит (смеется).

Пресс-служба телеканала НТВ /

Иван Оганесян родился 9 марта 1973 года в семье оперного певца с необычным именем Джонрид и пианистки. Учился в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории», на музыкальном факультете РАТИ (ГИТИС). В 1997 году поступил в актерскую мастерскую Петра Фоменко режиссерского факультета РАТИ-ГИТИС, но не окончил ее — уехал играть в театре в Израиль.

Женат вторым браком, в первом родилась дочь Олеся, во втором — близнецы Александра и Евгения (в сентябре 2015 года). Снялся почти в 45 кинофильмах и телесериалах. Настоящая популярность пришла после сериала «Нюхач». Также в активе Оганесяна такие проекты, как «Ловушка», «Подруга особого назначения», «Нелюбимый», «Тень за спиной», «Лист ожидания» и другие.

В «Бухте Глубокой» (сняли режиссеры Петр Забелин и Андрей Щербинин) также роли сыграли Сергей Колос, Виталий Салий, Елена Радевич, Евгений Славский, Александр Наумов, Елена Симонова, Андрей Полищук и другие.

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