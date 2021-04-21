Геннадий Онищенко: Страна должна иметь свой биотехнологический потенциал

Первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко отметил призыв президента Владимира Путина к вакцинированию. Депутат обсудил главные моменты послания Федеральному собранию во время эфира ФАН и Медиагруппы «Патриот», одним из которых, конечно, стал вопрос вакцинации.

«Он по-человечески обратился к согражданам: давайте привьемся, и у нас будет возможность без оглядки заниматься другими серьезными проблемами», — заметил эксперт.

Депутата спросили, готово ли сейчас наше здравоохранение к быстрому темпу работы с тестами и вакцинами против ковида.

«Это не задача здравоохранения, мы должны эти тесты использовать. Это задача нашей биотехнологической промышленности. Когда все это гнездилось в Ухане, наш Центральный НИИ эпидемиологии фактически создал тест-систему за несколько дней. С вакциной, конечно, посложнее», — объяснил профессор.

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Отдельным тезисом в послании прозвучала задача по возвращению производства медпрепаратов, борющихся с пандемией, на территорию России. Ранее страна отказалась от собственного производства, закупая все необходимое в Китае.

«Мы не отказывались от своего биотехнологического потенциала, его развалили. На исходе Советского Союза эта программа опережала весь мир на 20 лет. Ничего не понимающие защитники природы с горящими глазами все развалили. Это серьезная проблема: страна должна иметь свой биотехнологический потенциал. Но это самостоятельная тема, стоящая перед нашей промышленностью», — заключил депутат.

Ранее Геннадий Онищенко дал оценку и другим тематическим блокам выступления главы государства.