Ученые из США разработали реагирующий на прикосновение мягкий метаматериал

Филадельфия, 21 апреля. Новый материал способен реагировать на прикосновения и происходящее вокруг. Это стало возможным благодаря комбинированию материала с электрической сетью.

Специалисты американского Пенсильванского университета представили свою новую разработку — «разумный» метаматериал. По словам авторов, он способен реагировать на прикосновения и изменения во внешней среде.

Согласно тексту описания разработки, реакции материала заранее запрограммированы. Их принцип основывается на аналоге мыслительного процесса, свойственного человеку. Этот принцип именуется булевой логикой, названной по имени английского логика и математика Джорджа Буля.

Применение принципов булевой логики возможно благодаря составу изобретения. В его разработке используются не только мягкие материалы, но и электрическая полимерная сеть. Материал способен двигаться в заданном направлении благодаря сочетанию электрических и механических сигналов.

Ранее сообщалось, что ученые российского Дальневосточного федерального университета совместно с коллегами из Института химии ДВО РАН создали уникальный материал на основе ионов европия. Его молекулы способны поглощать и излучать свет.