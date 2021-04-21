MasterCard меняет правила взимания межбанковской комиссии

Москва, 21 апреля. Платежная система MasterCard с 1 мая изменит правила взимания межбанковской комиссии при оплате кредитными картами по программе рассрочки, говорится в сообщении компании.

Если рассрочка по карте предоставляется более чем на два месяца, то межбанковская комиссия вырастет на 1,1%. Для транзакций без использования кредитного лимита ставка будет ниже на 0,05-1 процентный пункт в зависимости от категории торгово-сервисного предприятия, следует из документов платежной системы.

Как считают в MasterCard, изменения позволят участвующим в программе банкам-эквайерам предложить особые условия для крупных торговых компаний, а банкам-эмитентам получить софинансирование от участвующих в программе торгово-сервисных предприятий по каждой транзакции, проходящей через платформу. В итоге покупатель сможет воспользоваться беспроцентной рассрочкой в крупных магазинах.

Как стало известно ранее, MasterCard совместно с российскими банками готовит запуск новой функции. Держатели карт смогут оплачивать покупки брелоками.