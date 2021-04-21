Трансформация фронта: хуситы выходят на подступы к Марибу

О ходе боевых действий в провинции Мариб, а также попытках хуситов изменить сложившиеся позиционные тенденции на фронте к западу и юго-западу от ее столицы рассказывает автор Telegram-канала Colonel Cassad Борис Рожин.

Позиционные бои к западу от Мариба

В середине апреля боевые действия к западу и юго-западу от Мариба претерпели очевидную трансформацию. После того как амбициозные планы хуситов, связанные с охватывающими движениями к трассам N5 и N7, чтобы раздробить и окружить часть марибской группировки, потерпели неудачу, «Ансар Аллах» сменило пластинку и перенесло акцент на более прямолинейные и менее амбициозные операции к западу от столицы.

При общей стабильности фронта к юго-западу (даже в оспариваемом районе Джабаль-аль-Балак) и северо-западу (что связывают как c истощением наступательных возможностей хуситов, так и возможной перегруппировкой войск к югу от Таиза), наблюдаются попытки взлома основной линии обороны хадистов в западных окрестностях.

Федеральное агентство новостей /

С одной стороны, хуситы пытаются решить проблему с высотой Аль Талат аль-Хамра — она выступила в роли своеобразного волнореза, о который разбилось наступление хуситов в феврале-марте.

Потерпели неудачу как прямолинейные штурмы этой высоты, так и попытки обойти ее с востока, двигаясь вдоль трассы Сана — Мариб. Хуситы очень быстро потеряли здесь темп наступления и втянулись в бои на истощение, которые были выгодны командованию хадистов. Теперь же «Ансар Аллах» отказалось от прямых попыток взять высоту: ее пытаются обойти с севера, через горный район к северо-востоку от Талат аль-Хамра, добившись некоторых успехов.

План наступления заключается в том, чтобы ударом с севера выйти к трассе Сана — Мариб к востоку от ключевой высоты и окружить удерживающую ее бригаду хадистов. Не исключено, что при развитии успеха этого замысла мы увидим и встречный удар с юга, чтобы замкнуть кольцо окружения. Такой шаг позволит хуситам продвинуться к Марибу с запада, атакуя позиции хадистов на высотах Табат Дахла, Хамат Бис и Табат Махер.

Тактика Эр-Рияда

Командование саудовской коалиции осознает потенциал этой угрозы, поэтому с 11 апреля интенсифицировались авиаудары к северу от высоты Талат аль-Хамра с целью помешать хуситам наращивать здесь давление. Кроме того, был проведен ряд локальных контратак на угрожающем направлении с целью сковывания сил хуситов. Идентичной тактики коалиция придерживалась и в ходе оборонительных боев к югу от Марибской плотины, когда возникла прямая угроза прорыва хуситов к трассе N7.

В данном случае хадисты также рассчитывают удержаться, но есть важный нюанс: уже сейчас войска хуситов находятся друг от друга примерно в 2,5 – 3 км, и хадисты испытывают некоторые сложности в снабжении бригады, оказавшейся на грани попадания в оперативный мешок. Тут может повториться ситуация с многомесячными боями за Лагерь Масс в 2020-м году. Он не был взят прямой атакой, а был фактически сдан хадистами, после того как хуситы смогли в ходе длительных боев перерезать линии его снабжения.

SO IT IS DONE, my dear! Finally, this pocket has been fully cleared! Next step - the capital.

( BTW I hope I'll be able to come back to the MENA region's affairs soon )#Yemen #Marib https://t.co/yaHv0an6VG — Majster ???????? (@Majster06475099) November 14, 2020

По всей видимости, осознав невозможность реализовать амбициозные планы февраля, хуситы вернулись к традиционной тактике небольших охватов и более локальных операций. Они дают результат в сумме, по мере накопления оперативно-тактических преимуществ.

По схожей линии развивается и наступление хуситов по дороге N5 в направлении Мариба. Если в феврале здесь продвижение было незначительным (основные удары наносились к северу от трассы), то сейчас хуситы медленно прогрызают оборону хадистов на высотах к северу и югу от магистрали. За последние 2 недели был установлен прочный контроль над Джабал аль-Кашар, и Хаммат Хаджали. Здесь хуситы пытаются создать предпосылки для обхода укрепрайона Ард Хабат и оттеснения противника к высотам Тумах Суфлах и Тумах Улайя. Они являются последним естественным препятствия для продвижения к Марибу с запада.

Здесь нет предпосылок для стремительного броска к западным или северо-западным окраинам столицы провинции — это именно прогрызание обороны в условиях сложной местности и постепенное оттеснение оппонента угрозами обходного движения и прямолинейного лобового давления. Если у хуситов тут все пойдет удачно, то скорее всего к концу апреля они смогут сдвинуть фронт еще на несколько километров на восток и выйти на ближние подступы к Марибу. Чтобы помешать этим намерениям, с 19 апреля хадисты проводили контратаки в направлении Хамат Улайя и Зат аль-Раа, сумев выбить хуситов с этих высот, чем несколько стабилизировали угрожающую ситуацию на направлении.

#Yemen

Latest Updates on #Marib Front, 21 April 2021



Hadi’s forces, under heavy support of #Saudi coalition warplanes, launched attacks against AnsarAllah positions in Nakhla, Zat al-Raa & Idat al-Raa which resulted in AnsarAllah’s retreat from Zat al-Raahttps://t.co/TTbMSuzaVE — IWN (@A7_Mirza) April 21, 2021

В остальном же наступательная активность в районе Мариба снизилась, что облегчает для хадистов переброску резервов и концентрацию авиации на угрожающих направлениях. Тенденции к позиционности, очевидно, возобладали.

Разумеется, остается вероятность того, что хуситы под прикрытием атак с запада проводят перегруппировку и накопление войск к северо-западу и юго-западу от Мариба, чтобы возобновить наступление на ключевые трассы снабжения. Стоит отметить, что командование саудовской коалиции на всякий случай держит к востоку от города до двух бригад в виде оперативного резерва, который можно бросить на купирование опасных прорывов врага, угрожающих трассам N5 и N7.

Интересы сторон

Вместе с тем нельзя не отметить политическую подоплеку продолжающегося наступления хуситов. Переговоры Ирана и США по «ядерной сделке» пока буксуют. Фактор Йемена играет в них определенную роль, так как Вашингтон еще с января пытался увязать вопрос приостановки наступления хуситов на Мариб с частичной нормализацией отношений с Ираном и возобновлением ядерной сделки.

Тегеран, очевидно, рассматривает фактор хуситов как один из козырей в переговорном процессе. Поэтому необходимо сохранять хотя бы потенциальную угрозу столице одной из ключевых провинций Йемена, даже если сейчас эта угроза не столь опасна, как, скажем, в феврале.

Пока продолжается наступление, Иран имеет козырь, который можно на что-то разменять. Поэтому, несмотря на все сложности, хуситы продолжают атаковать, сохраняя проблему удержания Мариба в актуальной политической повестке.

Удары же дронов и ракет с тактическими целями под Марибом сами по себе не могут компенсировать для хуситов проблемы наступательного характера. Акцент на атаки по территории Саудовской Аравии сулит больше выгод и помогает сохранять йеменский фактор в информационном мейнстриме, регулярно демонстрируя, как иранские прокси систематически атакуют защищаемую США страну.

The Houthi offensive at Marib has pushed the US closer to the Saudis' position in Yemen, just as daylight appeared between Washington and Riyadh. https://t.co/K6uqAZsM5L — Ryan Bohl (@Ryan_Bohl) April 21, 2021

В целом марибский кризис продолжается, но, как и в случае с многомесячными боями за Лагерь Масс, все развивается очень медленно и неспешно. Иран сохраняет возможность регулирования интенсивности этого конфликта и непрямых действий против Саудовской Аравии. Саудиты в свою очередь не имеют какой-то внятной стратегии выхода из кризиса и пытаются удерживать статус-кво в расчете, что договоренности США и Ирана приведут и к решению йеменского вопроса на приемлемых для Эр-Рияда условиях.

Но пока предпосылок для того, чтобы саудитам дали выйти из войны, сохранив лицо, не просматривается. И это не говоря уже о том, чтобы добиться от хуситов гарантий сохранить при власти Мансура Хади после ухода сил саудовской коалиции. Тут у Эр-Рияда та же самая проблема, что и у американцев в Афганистане — практически невозможно добиться гарантии сохранения у власти зависимого правительства без иностранных штыков.

А в случае потери Мариба даже иностранное военное присутствие вряд ли обеспечит Хади хоть какое-то влияние после потери столицы ключевой провинции и расположенных к востоку от нее нефтяных полей. Поэтому война за безвестные высоты и холмы вокруг Мариба имеет не только локально-тактическое значение, но и косвенно влияет на политические перспективы ставленников саудитов, под предлогом возвращения которых к власти в 2015-м году и началась иностранная интервенция.