Астролог рассказала, каких дней нужно опасаться в 2021 году

Москва, 21 апреля. Астролог Людмила Митрохина дала прогноз на 2021 год и рассказала, каких дней нужно особенно опасаться из-за ретроградности планет.

Ретроградность — это движение в направлении, противоположном направлению прямого движения. В такие периоды некоторым знака зодиака следует отложить свои дела и постараться не принимать важных решений. Куда более опасными можно назвать такие явления, как затмение и полнолуние.

Астролог Людмила Митрохина заявила, что 27 апреля, день Красной Луны, будет наблюдаться суперлуние, то есть спутник Земли будет находиться максимально близко к планете, из-за чего будет влиять на людей. В этот день конфликты могут часто перерастать в насилие.

Следующим опасным днем эксперт назвала 26 мая, время лунного затмения. Дата, пусть и не такая страшная, как день Красной Луны, тоже характеризуется всплеском преступности.

Кольцевое солнечное затмение будет наблюдаться 10 июня. Людмила Митрохина советует ни с кем не спорить и не портить отношения, как и 19 ноября.

Самым опасным днем в 2021 году астролог назвала 4 декабря, день полного солнечного затмения. По ее словам, последствия этого явления можно ощущать еще на протяжении нескольких лет, поэтому Митрохина настоятельно рекомендовала не планировать ничего серьезного и остаться в этот день дома. Об этом она рассказала на сайте Wday.

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