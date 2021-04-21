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Жириновский подвел итоги послания Путина пламенным обращением к Западу

Политика
Жириновский подвел итоги послания Путина пламенным обращением к Западу
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 21 апреля. Россия не потерпит угроз и вбросов в свой адрес. Ответ Москвы на все нападки будет предельно жестким, сообщим глава ЛДПР Владимир Жириновский.

После завершения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пресса брала комментарии у видных российских политиков. Не обошли журналисты вниманием и Владимира Вольфовича Жириновского. В беседе с представителями прессы лидер ЛДПР подвел итоги заявлений Путина. Жириновский подчеркнул, что Россия не торопится использовать свои преимущества и всегда выступает за мирное решение конфликтов. Однако злопыхатели Москвы должны понимать, что означают слова президента о жестком ответе на угрозы и выпады.

«За 15 минут мы уничтожим любой объект, который угрожает нашей стране. Просто это потом произойдет, люди не понимают. А потом поздно будет решать, кто виноват, почему так произошло, они не смогу даже подумать об этом. Так что лучше это предотвратить, чтобы не было войны. Но они должны знать, что если они до этого Россию доведут, то ответ будет... слово «жесткий» означает, что ничего не будет там, откуда шла угроза для России», — раскрыл Жириновские значение слов президента.

Федеральное агентство новостей  / 

Не обошел стороной политик и наиболее активных критиков России на международной арене, с которыми связаны постоянные нападки и провокации — Украину и Чехию. В пламенном обращении к Западу Владимир Вольфович уделил этим двум странам особое внимание.

«Им там вообще лучше заткнуться, сидеть и наверное даже начинать просить прощения. Потому что это ведь все накапливается! Там оскорбили, тут оскорбили... А чехи?! Это вообще что такое? Они украли наше золото царской России, они сдали Гитлеру (фюреру нацисткой Германии Адольфу Гитлеру. — Прим. ред) свою страну и все свои военные заводы! Из их снарядов, танков, самолетов уничтожены миллионы советских солдат и граждан», — раскритиковал Запад Жириновский.

Среди высказавшихся по поводу послания президента Федеральному собранию оказался и экс-сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич. В эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей Клинцевич рассказал, что ему показалось самым важным в новом обращении Владимира Путина.

Жириновский Украина путин россия запад чехия послание федеральному собранию
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