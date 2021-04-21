Умершая в подъезде дома кемеровчанка незадолго до смерти отказалась от госпитализации

Кемерово, 21 апреля. Жительнице города Анжеро-Судженска, скончавшейся в подъезде дома, вызвали скорую, однако она отказалась от помощи врачей, передает источник ФАН.

Следственный комитет по Кемеровской области инициировал доследственную проверку по факту информации СМИ о смерти кемеровчанки. Выяснилось, что женщина обнаружила на лестничной клетке 49-летнюю Марину Я. в полуобморочном состоянии. Она заявила, что не помнит своего имени, а также, где живет.

Горожанка вызвала скорую помощь и, по данным журналистов, дождалась врачей, после чего ушла. Однако позднее обнаружила, что женщина лежит на том же месте, но не подает признаков жизни, говорится в заявлении СК.

Теперь следствию предстоит установить, когда диспетчер зарегистрировал вызов, и порядок действий медиков. Кроме того, правоохранители выяснят, были ли у погибшей родственники, а также установят причину смерти.