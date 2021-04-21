Российский врач объяснил принцип действия экспресс-теста на антитела к COVID-19

Москва, 21 апреля. Принцип действия экспресс-теста на антитела к коронавирусу после вакцинации «Спутником V» объяснил главврач Городской клинической поликлиники Челябинска Дмитрий Прокопьев.

Тест позволяет узнать за несколько минут, сформировались ли антитела к коронавирусной инфекции после прививки. Система разработана российскими специалистами на базе иммунохроматографического метода анализа. Об этом рассказал Прокопьев в эфире «Радио 1».

Для проведения теста достаточно одной капли крови из пальца. Метод базируется на том, что в реактиве есть S-белок. Такой же имеет сам коронавирус. Если у пациента выработались антитела, то произойдет реакция и в растворе появятся небольшие комочки. Причем результат будет и после вакцинации, и после перенесенного заболевания. Система обладает высокой эффективностью, а чувствительность составляет 98%.

До этого сообщалось, что российские ученые начали разрабатывать кожный тест на выявление антител к коронавирусу. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.