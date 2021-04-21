Стало известно, кто возглавит казначейство в Дагестане

Махачкала, 21 апреля. Управление Федерального казначейства по Дагестану возглавит бывший руководитель республиканской налоговой службы Умахан Джабраилов. Об этом ФАН сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

По словам первого собеседника, кандидатура Джабраилова пока находится на согласовании в Москве. Второй источник заверил, что решение по нему уже принято.

«Да, казначейство в Дагестане возглавит Умахан Джабраилов. Его кандидатура согласована», — сказал он.

По информации республиканской газеты «Черновик», Джабраилов несколько дней назад в Москве встречался с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Кандидатура экс-главы дагестанской налоговой службы предварительно одобрена.

«Председатель правительства России Михаил Мишустин пригласил Умахана Джабраилова в Москву и провел с ним предварительную беседу о возможном назначении на пост руководителя управления Федерального казначейства по республике. Конкретное решение еще не принято, однако, по сведениям наших собеседников, кандидатура Джабраилова предварительно одобрена», — пишет издание.

Умахан Джабраилов возглавлял управление Федеральной налоговой службы по Дагестану с 2012 по 2018 годы. До этого он работал в налоговых органах в Махачкале.

Предыдущий руководитель республиканского казначейства Сайгидгусейн Магомедов покинул должность в начале 2020 года после неоднократной критики со стороны занимавшего тогда пост главы региона Владимира Васильева. В настоящее время он работает заместителем руководителя Юго-Западного филиала Сбербанка. Сейчас дагестанское казначейство в ранге врио возглавляет Исрапил Тинамагомедов.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане были задержаны сотрудники регионального управления Федерального казначейства. Они подозреваются во взяточничестве.