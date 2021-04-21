Глава Вологодской области забыл iPad и записал все поручения Путина от руки

Главе Вологодской области Олегу Кувшинникову во время оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию пришлось делать все заметки от руки. Губернатор рассказал корреспонденту ФАН о забытом дома iPad и продемонстрировал исписанный с двух сторон листочек с поручениями.

Как и другие руководители регионов, Кувшинников приехал в Москву, чтобы присутствовать на выступлении президента в Центральном выставочном зале «Манеж». Первые совещания по реализации озвученных главой государства задач, по словам губернатора, в Вологде состоятся уже сегодня.

«Я все записывал: забыл свой iPad сегодня, поэтому все убористым почерком исписал. Вот мои поручения, которые дам коллегам, по инфраструктурным кредитам для регионов в том числе. Я прямо сейчас сяду в машину и начну уже надиктовывать поручения», — рассказал собеседник агентства.

Губернатор Вологодской области отметил, что не все прозвучавшие предложения актуальны именно для его региона. В частности, идея заменить бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года долги регионов по коммерческим кредитам, которые превышают 25% собственных доходов, по словам Кувшинникова, станет серьезным подспорьем для субъектов, но ею не смогут воспользоваться в Вологде.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Дело в том, что область не имеет государственного долга: последние кредиты в 15 миллиардов рублей, привлеченные еще до 2011 года, уже погашены. На борьбу с пандемией регион также не привлекал заемные средства. А вот федеральными кредитами на развитие инфраструктуры, которые позволят поощрить не имеющие долгов субъекты, в вологодском правительстве займутся первым делом, отметил руководитель субъекта.

«Мне очень понравилась эта инициатива, а так как мы в этом чемпионы — у нас нет коммерческих кредитов, — мы приступаем к реализации послания в части развития инфраструктуры Вологодской области. Сейчас я возвращаюсь в Вологду и главной моей задачей будет формирование пула проектно-сметной документации. Ведь как сказал президент, не надо в правительство с «картинками» приходить, нужны конкретные проекты», — отметил Кувшинников.

В числе потенциальных объектов, на которые могут быть направлены федеральные кредитные средства, губернатор Вологодской области назвал строительство пяти крупных школ и десяти дошкольных образовательных учреждений, капитальные ремонт и строительство мостов в регионе, а также развитие дорожной сети, включая создание северного обхода вокруг Череповца.

«Особое место занимает расселение ветхого и аварийного жилого фонда — его темпы можно увеличить в несколько раз благодаря таким инфраструктурным кредитам», — добавил собеседник ФАН.

Владимир Путин в своем послании предложил предусмотреть инфраструктурные бюджетные кредиты для регионов по ставке 3% годовых сроком на 15 лет. До 2024 года на это будет выделено 500 миллиардов рублей. Президент также заявил об обеспечении долгосрочной финансовой устойчивости регионов и поручил правительству подготовить соответствующие предложения до 1 июня. Их обсудят летом на заседании Госсовета.