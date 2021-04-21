Россиянам объяснили, как привести газон в прежний вид после зимы

Москва, 21 апреля. Ровный газон является настоящим украшением участка, однако после зимы за ним нужно правильно ухаживать, чтобы вернуть в прежнее состояние.

Корневая система, прошлогодний мох и сухие листья перекрывают путь молодым побегам. Таким образом от всего «старого» обязательно нужно избавиться, считает дизайнер Ирина Белогруд.

«Сейчас такое время года, что нельзя ходить по газону, так как еще сохраняется влажность, поэтому нужно подождать, пока газон высохнет. Следующий этап — причесывание газона, вычесывание старой травы по возможности», — объяснила эксперт в эфире «Радио 1».

Далее требуется внести подкормку. Если у газона есть проплешины, его нужно взрыхлить граблями и засеять семенами, чтобы они лучше взошли, подчеркнула Белогруд.

Ранее стало известно, что в ближайшее время жителей Петербурга ожидает открытие еще 15 парков и скверов после просушки. Повышение температуры воздуха в городе дало возможность паркам открыться раньше срока.