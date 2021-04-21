В Центробанке объяснили, как одним вопросом застать врасплох телефонных мошенников

Москва, 21 апреля. Распознать и застать врасплох телефонного мошенника можно благодаря всего одному вопросу, рассказал эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России Дмитрий Ибрагимов.

По словам специалиста, россияне за прошлый год потеряли около 9,8 млрд рублей из-за мошеннических действий. Поэтому при поступающих подозрительных звонках следует сразу понимать, что информацию, которая должна быть у банков, сотрудникам кредитных организаций требовать нелогично.

«В любом случае лучше сказать: «Спасибо за информацию. Я сейчас перезвоню в службу безопасности банка по известному мне номеру». Можно задать самой невинный вопрос: «А почему мне не звонит мой персональный менеджер Анна?» Этой информацией мошенник явно не располагает. Не будет же он отвечать, что персонального менеджера у вас больше нет», — сообщил Ибрагимов в эфире «Радио 1».

Эксперт также уточнил, что мошенникам лучше не грубить во время разговора, поскольку ни к чему хорошему это приведет. Злоумышленник, которому известны номер телефона и адрес потенциальной жертвы, может сильно навредить ей.

Ранее специалисты раскрыли новую схему мошенничества с помощью мессенджера WhatsApp. Личные данные пользователей оказались в опасности из-за установки «розовой темы» приложения.