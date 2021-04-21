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Онищенко о послании президента: За этим виделся конкретный человек

Политика
Онищенко о послании президента: За этим виделся конкретный человек
Федеральное агентство новостей  / 

Первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал, какие моменты президентского послания показались ему существенными. Депутат вышел на связь с экспертами во время онлайн-эфира ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Послание президента Федеральному собранию».

Так, спикер отметил, насколько понятной и конкретной была часть выступления, посвященная социальным вопросам. Онищенко понравилось, что президент сделал акцент на поддержке неполных семей и уравнивании детей в возможностях социального лифта.

«Следующий блок с конкретной социальной направленностью — помощь бизнесу. Это очень актуальная тема для регионов по долгам, но предложенную формулу по так называемому списанию долгов еще нужно осмыслить», — отметил депутат.

Правильно, по его мнению, прозвучала и тема, которая определяет зрелость губернаторов — наличие конкретных проектов. В то же время было поставлено на место правительство, которому президент посоветовал помогать в создании тех самых проектов.

«И конечно же, после цифры в 88% обновленного ядерного потенциала очень уместно прозвучал девиз: «Не цепляйте Россию, мы сумеем ответить». В целом впечатления от послания положительные. За этим виделся конкретный человек», — заключил Геннадий Онищенко.

В ходе той же онлайн-конференции о тезисах послания президента высказался экс-сенатор Франц Клинцевич.

путин россия онищенко послание федеральному собранию
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