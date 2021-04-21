Москва, 21 апреля. Политолог Владимир Шаповалов назвал попытку санкционировать митинги в поддержку осужденного блогера Алексея Навального сотрудниками ФБК частью игры для западных спонсоров.

Директор ФБК (НКО-иноагент в РФ) Иван Жданов и менеджер проектов организации Леонид Волков предприняли попытку уведомить власти о проведении акций, однако мэрия Москвы отказала в согласовании мероприятий из-за того, что уведомление нарушало требования российского законодательства, пишет Nation News.

По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, попытка согласования митингов ФБК была частью игры для западной аудитории. Эксперт отметил, что там находятся не только организаторы протестных акций, которые, по всей видимости, пока не намерены возвращаться на родину, но и спонсоры ФБК.

«Это такая игра в замкнутом западном пространстве, когда одни люди, находящиеся на Западе, убеждают других людей, находящихся на Западе, в том, что они проводят некое мероприятие в России в рамках закона. На самом деле, это, конечно, не более чем провокация. И те люди, которые примут участие в этой акции в России, становятся, по сути, пушечным мясом в этих грязных играх», — утверждает политолог.

При этом на большую часть митингов в России почти никто не пришел — например, вместо заявленных 1088 человек на площадь Ленина в Благовещенске не вышел ни один протестующий.