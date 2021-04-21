В Ленобласти муниципалитет ищет 85 млн рублей на ремонт единственного бассейна для детей

Единственный в Кировске бассейн закрылся из-за плачевного состояния здания. Власти муниципалитета уже год просят правительство Ленобласти выделить деньги на ремонт. По данным ФАН, на это потребуется около 85 миллионов рублей. В апреле по иску Роспотребнадзора бассейн закрыли, занятия по плаванию прекратились.

«В феврале от жителей поступила жалоба в Роспотребнадзор о неудовлетворительном состоянии этого бассейна. Состоялся суд, и судья на 30 суток закрыла бассейн. Проблема на самом-то деле не решена, его заново открывать нецелесообразно. Есть вопросы к безопасности людей и тем более детей», — рассказал корреспонденту ФАН глава Кировского муниципального района Ленобласти Андрей Гардашников.

Муниципалитет вновь после решения суда о закрытии направил письмо в адрес губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Ситуацию еще раз объяснили, сообщив о закрытии единственного в городе бассейна, и попросили рассмотреть вопрос о выделении средств на ремонт.

«Мы надеемся, что за это время получим положительное решение и для капитального ремонта предоставят финансирование», — подчеркнул Гардашников.

Федеральное агентство новостей /

Судя по материалам судебного заседания, находиться в здании детям, да и вообще кому-либо опасно для жизни. Суду представитель местного Роспотребнадзора зачитал целый список нарушений ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и норм СанПин.

«Полы и стены всех помещений плавательного бассейна (холла, лестниц, коридоров, помещений для занятий спортом, раздевалок и помещения ванн) имеют дефекты отделки. А именно: сколы кафельной плитки, частично кафельная плитка отсутствует, краска отслаивается, следы протечек и влажности. Это не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфицирующими средствами, таким образом, внутренняя отделка помещений с дефектами не позволяет проводить уборку должным образом. Подвальное помещение здания плавательного бассейна подтоплено. Указанные нарушения ставят под угрозу жизнь и здоровье населения г. Кировска Ленинградской области», — заявил представитель Роспотребнадзора на судебном заседании.

Федеральное агентство новостей /

Кировский суд в итоге удовлетворил требования Роспотребнадзора и привлек УМП «Плавательный бассейн» к административной ответственности. Многочисленные нарушения квалифицировали по статье 3.12 КоАП России.

По словам главы района, здание бассейна в Кировске было построено в 1985 году. По нынешним требованиям, там есть серьезные проблемы с вентиляцией. Помимо прочего, внутренние конструкции здания уже покрыты трещинами. Чиновник утверждает, что сотрудники администрации со своей стороны сделали все, что было необходимо: проект на ремонт готов, осталось найти финансы.

«В бассейне ни разу не делали капитальный ремонт, более того, там отсутствует система вентиляции. Вы понимаете, какие последствия для здания наступают, когда там постоянно испаряется вода, все идет в крышу. В 2018 году было произведено исследование этого бассейна, заключили, что для дальнейшей эксплуатации необходимо сделать проект, который бы предполагал усиление несущих конструкций и крыши. Только после этого здание можно будет эксплуатировать. Администрация со своей стороны сделала этот проект капитального ремонта, который предполагал усиление этих балок. Чтобы получить деньги из бюджета Ленинградской области, необходимо пройти госэкспертизу, в марте 2020 года она была пройдена. Муниципалитет стал сразу же заявляться во всевозможные программы, чтобы этот бассейн получил деньги на ремонт. Но на сегодняшний день финансирование так и не поступило, мы обращались в область», — рассказал корреспонденту ФАН глава Кировского муниципального района Ленобласти Андрей Гардашников.

Федеральное агентство новостей /

Однако некоторые местные жители вместо того, чтобы с пониманием отнестись к решению суда, стали возмущаться, что теперь их детям некуда ходить на занятия по плаванию. Часть из них даже не смущает то, что любой, кто сейчас входит в здание, может пострадать из-за обрушения. Не прошло и трех лет, а кировчане, видимо, забыли, как в бассейне соседнего Шлиссельбурга прямо во время занятий на головы детей повалились кирпичи. В июне 2018 года там обрушился потолок, мальчик и девочка были госпитализированы в больницу.

«По предварительным данным, происшествие стало возможным в результате несвоевременной реконструкции, восстановления и ремонта имущества учреждения лицами из числа руководителей и работников учреждения, занимавших соответствующие должности в период с 2011 по 2018 год», — заявили тогда в СК по Ленобласти.

По информации ФАН, ремонт бассейна в Кировске планируют начать сразу после выделения финансирования. На время стройки для детей найдут другие места для тренировок.