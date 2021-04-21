Водитель маршрутки в Кузбассе выгнал мальчика на ночную дорогу

Кемерово, 21 апреля. Пассажиры маршрутки №11 в Ленинске-Кузнецком стали свидетелями произошедшего с ребенком.

Как рассказали очевидцы, мальчик хотел оплатить проезд по карте. Но возникли проблемы с терминалом и деньги не списались, а наличных средств у подростка не оказалось. И водитель выгнал мальчика из маршрутки.

«Сибдепо» сообщает, что ребенка не довезли до нужной ему остановки. Подростка бросили в безлюдном месте, когда уже начинало темнеть. По всей видимости, добираться до дома мальчику пришлось пешком.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что перевозчику будет грозить штраф, если тот высадит ребенка-безбилетника, сообщал ФАН. Сумма наказания для водителей и кондукторов до 5 тыс. рублей, а для владельцев транспорта — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.