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Онищенко разъяснил слова Путина о росте продолжительности жизни россиян до 78 лет

Весь мир
Онищенко разъяснил слова Путина о росте продолжительности жизни россиян до 78 лет
Федеральное агентство новостей  / 

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал ФАН важные положения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, касающиеся темы, которую глава государства назвал «сбережением народа».

В послании Федеральному собранию Путин назвал сбережение народа — высшим приоритетом.

«Достижение показателя предстоящей жизни в 78 лет к 2030 году — это главный индикатив, прописанный в указе о национальных целях развития России до 2030 года, — отметил Геннадий Онищенко в комментарии ФАН. — Достижение показателя в 78 лет покажет, что задачи, поставленные в разделах, посвященных демографии и здоровью, выполнены. Да, у нас были планы довести активное долголетие до показателя 80+, но из-за снижения расчетного показателя продолжительности предстоящей жизни планы пришлось скорректировать. Так появился показатель 78+».

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин назвал сбережение народа — высшим приоритетом
Агентство городских новостей Москва  / Андрей Никеричев

На достижение этого показателя, который является расчетным, направлены многие предложения, прозвучавшие в послании президента, отметил Онищенко. По словам парламентария, все, что служит повышению благополучия общества, в том числе поддержка малообеспеченных групп населения, помогает выполнить эту задачу.

«Напомню, президент предложил программу поддержки неполных семей, беременных женщин, семьям школьников будет выплачено по 10 тысяч рублей. Все эти меры, а также выплата материнского капитала уже на первенца косвенно или прямо способствуют повышению рождаемости, а значит — улучшению демографической ситуации в России. Таким образом, расчетные показатели, касающиеся продолжительности жизни россиян, также будут расти», — отметил собеседник ФАН.

По словам Онищенко, к мерам поддержки малообеспеченных граждан относится и предложение президента открыть в российских вузах 45 тысяч дополнительных бюджетных мест, предназначенных в основном для студентов из регионов.

«Это фактически социальный лифт для способных ребят из малых городов, для детей из малообеспеченных и многодетных семей, — отметил парламентарий. — Еще очень важно то, что предложил президент для поддержки программы оздоровления россиян. Я имею в виду возврат части денег за санаторно-курортный отдых в России, в том числе половины стоимости детских путевок».

По словам Геннадия Онищенко, спокойствие и уверенность президента, с которыми он зачитывал свое послание, — знак, что требуемые показатели будут достигнуты даже раньше намеченного срока.

Подробнее о темах президентского послания читайте в материале ФАН.

путин онищенко демография послание федеральному собранию
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