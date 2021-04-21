Гималайские ледники оказались устойчивы к глобальному потеплению

Москва, 21 апреля. Некоторые ледники Гималаев не подвержены воздействию глобального потепления. По мнению ученых, причиной этой особенности является их структура.

Так называемые каменные ледники, которые состоят не только из однородных глыб льда, но и из горных пород. Они тают медленнее обычных, что дает надежду на сохранение гималайской ледниковый экосистемы, уверены исследователи. Горные породы, которые находятся в составе снежных глыб, защищают их от повышенных температур, пишет Planet Today.

«В Гималаях примерно двадцать пять тысяч каменных ледников — суммарно они удерживают около шестидесяти триллионов литров воды. Очень важно, чтобы эти ледники сохранялись в стабильном состоянии», — отмечают гляциологи.

Недавно Российская академия наук рассказала о «возращении» Земли к показателям 35-миллионной давности из-за выбросов парниковых газов, которые приводят к росту глобальной температуры.