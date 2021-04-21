Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 апреля 17:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:52
Происшествия
Владелец кинотеатра в Бирмингеме признал вину в смерти посетителя
17:50
Политика
Онищенко о послании президента: За этим виделся конкретный человек
17:50
Наука
Ученые из США разработали реагирующий на прикосновение мягкий метаматериал
17:49
Экономика
MasterCard меняет правила взимания межбанковской комиссии
17:49
Общество
Стало известно, кто возглавит казначейство в Дагестане
17:46
Происшествия
Мотоциклиста-наркомана поймали в Петербурге
17:45
Общество
Албанский премьер хочет соединиться с Косово
17:44
Общество
Психолог рассказала, как реагировать на угрозы ребенку от сверстников в школе
17:44
Общество
Астролог рассказала, каких дней нужно опасаться в 2021 году
17:41
Политика
Жириновский подвел итоги послания Путина пламенным обращением к Западу
17:41
Общество
Малькевич сравнил с гапоновщиной призывы соратников Навального на незаконные акции
17:41
Происшествия
Умершая в подъезде дома кемеровчанка незадолго до смерти отказалась от госпитализации
17:40
Общество
Валуев объяснил, кого затронет новый принцип из послания Путина «загрязнитель платит»
17:38
Общество
Российский врач объяснил принцип действия экспресс-теста на антитела к COVID-19
17:37
Происшествия
Братья-двойняшки несколько раз прятались от банды подростков в магазинах Петербурга
17:36
Общество
Россиянам объяснили, как привести газон в прежний вид после зимы
17:35
Общество
В Центробанке объяснили, как одним вопросом застать врасплох телефонных мошенников
17:35
Общество
Попытка согласования митингов ФБК была частью игры для западной аудитории
17:35
Политика
Межевич назвал актуальной тему политических убийств, затронутую Путиным в обращении
17:34
Происшествия
Водитель маршрутки в Кузбассе выгнал мальчика на ночную дорогу
Все новости

Гималайские ледники оказались устойчивы к глобальному потеплению

Общество
Гималайские ледники оказались устойчивы к глобальному потеплению
wikipedia.org  /  Abdulsayed / CC BY-SA 3.0

Москва, 21 апреля. Некоторые ледники Гималаев не подвержены воздействию глобального потепления. По мнению ученых, причиной этой особенности является их структура.

Так называемые каменные ледники, которые состоят не только из однородных глыб льда, но и из горных пород. Они тают медленнее обычных, что дает надежду на сохранение гималайской ледниковый экосистемы, уверены исследователи. Горные породы, которые находятся в составе снежных глыб, защищают их от повышенных температур, пишет Planet Today.

«В Гималаях примерно двадцать пять тысяч каменных ледников — суммарно они удерживают около шестидесяти триллионов литров воды. Очень важно, чтобы эти ледники сохранялись в стабильном состоянии», — отмечают гляциологи.

Недавно Российская академия наук рассказала о «возращении» Земли к показателям 35-миллионной давности из-за выбросов парниковых газов, которые приводят к росту глобальной температуры.

глобальное потепление гималаи ледники
Комментировать
Самое популярное
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 117991 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 109339 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 65348 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 56973 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 26901 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Все новости / Общество / Гималайские ледники оказались устойчивы к глобальному потеплению
Рейтинг@Mail.ru