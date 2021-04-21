Мурашко назвал сроки восстановления диспансеризации и профосмотров для россиян

Москва, 21 апреля. Проведение диспансеризации и профилактических осмотров всех групп населения планируют возобновить в России не позднее 1 июля текущего года.

Рассматривается возможность расширения второго этапа диспансеризации. Об этом заявил в среду журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Они будут организованы с учетом эпидемиологической обстановки с применением всех необходимых защитных мер, но будут нацелены на максимальный охват», — подчеркнул министр.

Ранее расширить программы диспансеризации россиян потребовал президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Глава государства заявил об этом в присутствии представителей всех ветвей власти, а также политических и общественных деятелей и журналистов.