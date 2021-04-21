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В InfoBrics объяснили, зачем Западу нужна «символическая война» с Россией в Черном море

Армия
В InfoBrics объяснили, зачем Западу нужна «символическая война» с Россией в Черном море
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 21 апреля. Соединенные Штаты и их партнеры по НАТО не прекращают попытки устроить провокации около российских границ, отметил политический аналитик Лукас Лейрос в своей статье для InfoBrics.

Как полагает Лейрос, недавно стало известно о намерениях Великобритании направить в Черное море два военных корабля. Внушительный боевой потенциал эсминца типа 45 и противолодочного фрегата типа 23 свидетельствует о решимости британского флота применить силу. Это все указывает на готовность Запада начать военный конфликт в Черноморском регионе, передает «ПолитРоссия».

Для осуществления прохода в акваторию Черного моря Королевскому военно-морскому флоту Великобритании нужно будет обойти правила, которые установлены конвенцией Монтре. То есть заход этих военных кораблей станет нарушением международного права.

Лейрос отметил, что Запад не впервые отправляет в Черное море «вооруженные до зубов» корабли. Эти маневры направлены на то, чтобы продемонстрировать свою силу и напугать Россию.

Соединенным Штатам и НАТО нужна «символическая война» в Черноморском регионе для того, чтобы спровоцировать РФ на ответную реакцию, и потом выдвинуть обвинения Москве за эти действия, резюмировали в InfoBrics.

В это же время политолог Андрей Сидоров рассказал о мастерском ходе России в Черном море.

сша великобритания нато черное море
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