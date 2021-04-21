Кардиолог назвал простой и эффективный способ снизить давление без лекарств

Москва, 21 апреля. Снизить артериальное давление можно при помощи специального дыхательного упражнения, рассказала врач-кардиолог Мария Чайковская.

Чтобы задействовать диафрагму, необходимо одну руку положить на грудь, а вторую — на живот ближе к пупку. Затем нужно медленно вдохнуть через нос таким образом, чтобы живот округлялся, а на выдохе сдувался.

«При этом рука сверху не должна двигаться», — пояснила специалист.

Человек должен сосредоточиться на дыхании и совершать медленные и глубокие выдохи. Дышать нужно шесть раз в минуту. Данное упражнение рекомендуется применять тем, у кого нет проблем с низким пульсом, добавила Чайковская.

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