Дипломат российского посольства в Киеве покинул территорию Украины

Киев, 21 апреля. Стало известно, что сотрудник посольства РФ в Киеве Евгений Черников, которого Украина объявила персоной нон грата, покинул территорию страны.

Украина объявила высылку старшего дипломата российского посольства в Киеве Евгения Черникова ответом на действия РФ.

Ранее Москва попросила украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка покинуть страну после его задержания ФСБ. Сотрудники спецслужбы арестовали дипломата, когда он пытался получить секретные данные от российского гражданина.

МИД Украины заявил, что полностью отрицает выдвинутые консулу обвинения и назвал действия в адрес должностного лица «неправомерными».