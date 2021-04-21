Хирурги поделились итогами уникальной операции, которую провели ребенку в утробе матери

Магнитогорск, 21 апреля. Команда врачей из разных городов России спасла девочку из Магнитогорска. Уникальную операцию медики провели в утробе матери.

Больше года назад родители узнали о спинномозговой грыже еще нерожденного ребенка. Диагноз грозил параличом нижней части туловища. Операцию в Екатеринбурге провел детский хирург из Иркутска с коллегой из Кемерова. Иркутский врач Юрий Козлов подчеркнул, что на сегодняшний день у ребенка полностью отсутствуют невральные нарушения.

Такая операция проводилась в мире впервые. На тот момент врачи боялись делать прогнозы, но сегодня уже все хорошо. Мама Наталья счастлива успехам дочери и отмечает, что характер девочки такой же сильный, как и у вылечившего ее доктора. Наталья также отметила хорошее самочувствие ребенка.

Ранее сообщалось, что жительница Иркутской области смогла забеременеть после 13 лет безуспешных попыток. В первую волну пандемии коронавируса она ушла помогать врачам красной зоны.