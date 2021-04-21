Елизавета II в день рождения поблагодарила британцев за поддержку после смерти ее мужа

Лондон, 21 апреля. Британская королева Елизавета II обратилась к нации после похорон принца Филиппа, с которым прожила в браке 73 года.

Монарх отмечает свой 95-й юбилей 21 апреля. Ее супруг, герцог Эдинбургский Филипп скончался 9 апреля, не дожив до столетия всего два месяца. Церемония прощания с мужем королевы прошла в Виндзорском замке 17 апреля.

На официальной странице королевской семьи в Instagram появилось обращение Елизаветы II ко всем, кто вместе с родными принца Филиппа переживал боль утраты. Также правительница поблагодарила поздравивших ее с юбилеем подданных.

«По случаю своего 95-летия сегодня я получила много сообщений с добрыми пожеланиями, которые я очень ценю. В то время как наша семья переживает период глубокой печали, для всех нас было утешением видеть и слышать дань уважения моему мужу со стороны тех, кто живет в Соединенном Королевстве, Содружестве и по всему миру. Моя семья и я хотели бы поблагодарить вас за всю поддержку и доброту, проявленную в последние дни», — сказано в официальном сообщении.

По традиции Елизавета II отмечает день рождения два раза в год. Официальное празднование назначается на первую, вторую или третью субботу июня, когда становится тепло, сообщает "Мир 24".

Несмотря на знаменательный для королевской семьи день, внук королевы, принц Гарри не захотел оставаться на ее день рождения, а отправился после похорон дедушки в США, где его ждала жена Меган Маркл и сын Арчи.