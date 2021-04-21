Фотография «культурного вечера» времен СССР смутила пользователей Сети

Москва, 21 апреля. Пользователей Сети смутили детали фотографии накрытого стола, которую опубликовали в Twitter. В описании утверждалось, что снимок сделали в СССР.

Кадр появился в аккаунте «Исторические фото». На нем изображены две тарелки с пюре и котлетами. Рядом стоит компот в стаканах, черный хлеб и соленые помидоры.

«Магнитола, котлеты и компот. Пригласил девушку культурно провести вечер», — указано в описании к фотографии.

Однако пользователи социальной сети нашли детали, которые не соответствуют советскому периоду. Один из подписчиков аккаунта написал, что хлеб нарезан по-ресторанному, в СССР так не делали. Еще один пользователь отметил, что никогда не видел, что бы в советское время девушек приглашали к такому скромному столу. Также подписчики добавили, что на фоне стоит не магнитола, а радиола.

До этого пользователи Сети раскритиковали фото музыкального продюсера Яны Рудковской с отдыха на Мальдивах. Подписчики заявили, что у знаменитости неестественно длинные ноги на снимке.