Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 апреля 17:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:52
Происшествия
Владелец кинотеатра в Бирмингеме признал вину в смерти посетителя
17:50
Политика
Онищенко о послании президента: За этим виделся конкретный человек
17:50
Наука
Ученые из США разработали реагирующий на прикосновение мягкий метаматериал
17:49
Экономика
MasterCard меняет правила взимания межбанковской комиссии
17:49
Общество
Стало известно, кто возглавит казначейство в Дагестане
17:46
Происшествия
Мотоциклиста-наркомана поймали в Петербурге
17:45
Общество
Албанский премьер хочет соединиться с Косово
17:44
Общество
Психолог рассказала, как реагировать на угрозы ребенку от сверстников в школе
17:44
Общество
Астролог рассказала, каких дней нужно опасаться в 2021 году
17:41
Политика
Жириновский подвел итоги послания Путина пламенным обращением к Западу
17:41
Общество
Малькевич сравнил с гапоновщиной призывы соратников Навального на незаконные акции
17:41
Происшествия
Умершая в подъезде дома кемеровчанка незадолго до смерти отказалась от госпитализации
17:40
Общество
Валуев объяснил, кого затронет новый принцип из послания Путина «загрязнитель платит»
17:38
Общество
Российский врач объяснил принцип действия экспресс-теста на антитела к COVID-19
17:37
Происшествия
Братья-двойняшки несколько раз прятались от банды подростков в магазинах Петербурга
17:36
Общество
Россиянам объяснили, как привести газон в прежний вид после зимы
17:35
Общество
В Центробанке объяснили, как одним вопросом застать врасплох телефонных мошенников
17:35
Общество
Попытка согласования митингов ФБК была частью игры для западной аудитории
17:35
Политика
Межевич назвал актуальной тему политических убийств, затронутую Путиным в обращении
17:34
Происшествия
Водитель маршрутки в Кузбассе выгнал мальчика на ночную дорогу
Все новости

Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты

Политика
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Долгожданное Федеральное послание президента РФ Владимира Путина, продлившееся менее полутора часов, вновь всех удивило. Удивило тем, что никаких сенсационных или даже «громких» моментов в этой речи не прозвучало — на первый взгляд.

Прежде всего российский лидер подвел первые итоги и обозначил дальнейшие перспективы «ковидной» эпопеи, а также озвучил комплекс государственных мер по поддержке социально-экономической сферы на федеральном и региональном уровнях.

Внедрение принципов «социального казначейства» и 100%-ные больничные по уходу за детьми в возрасте до 7 лет, новые единовременные выплаты на каждого ребенка страны, увеличенные пособия беременным, 1300 новых школ для миллиона учащихся и 45 тысяч дополнительных бюджетных мест в вузах страны, бесплатная подводка газа к земельным участкам граждан, продление строящейся высокоскоростной магистрали Москва—Казань до Екатеринбурга, программы развития малых городов Центральной России, а также курортов Крыма и Кавказа, строительство Северного широтного хода, метро для Нижнего Новгорода и Челябинска, снижение ипотечных кредитов для населения до 3-5% годовых, реструктуризация региональных долгов и инфраструктурные кредиты общей суммой 500 млрд рублей регионам под 3% сроком на 15 лет, — все это и многое другое прозвучало без громких слов о «проектах поколения» или «проектах столетия». Но зато — с четким указанием на источники финансирования: государственные накопления и сверхдоходы бизнеса.

«Можно выводить дивиденды за рубеж, а можно инвестировать их здесь», — сказал президент, подчеркнув, что «мы будем поощрять» тех, кто вкладывает деньги в экономику страны.

Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Федеральное агентство новостей  / 

Но, наверное, мало кто обратил внимание на то, что общая цена заявленных в нынешнем послании проектов «улетает» далеко за эквивалент триллиона долларов, которых нет ни в ФНБ, ни в бюджете, ни в прибылях российских корпораций. Можно ли предположить, что таких денег в распоряжении президента России нет и он публично давал заведомо невыполнимые обещания? Предполагать, конечно, можно что угодно, однако Путину свойственно, скорее, обратное: максимально преуменьшать реально имеющийся потенциал и не раскрывать свои карты.

Поэтому главный смысл путинского послания, возможно, заключался в том, что всем заинтересованным силам по обе стороны государственной границы РФ было сообщено следующее.

Наша страна завершила процесс переброски основной части своих активов на безопасные позиции — как это было сделано в 1941–1942 годах с полутора тысячами советских заводов, эвакуированных за Урал. Новая «Барбаросса», устроенная против нас коллективным Западом во главе с США, провалилась — точно так же, как провалился гитлеровский «Дранг нах Остен» почти 80-летней давности. И у нашей страны теперь есть все необходимые и достаточные ресурсы для решения внутри- и внешнеполитических задач любой сложности.

При этом — опять же, в своем фирменном стиле «политического дзюдо» — российский лидер сохранил за собой максимальное количество степеней свободы, предупредив, что его действия будут определяться поведением контрагентов (опять же, не только внешних, но и внутренних). Образно говоря, Путин пообещал не сжигать и не разрушать мостов, по которым могут проехать наши танки. А полузабытый со времен «Крымской весны» 2014 года концепт «вежливых людей» освежил сталинским по своему генезису эпитетом «скромные» («Что касается моих информаторов, то, уверяю Вас, это очень честные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно» — из письма И. В. Сталина У. Черчиллю от 7 апреля 1945 года).

Так что у России теперь в повестке дня — не просто «вежливые», а «вежливые и скромные» люди. Которые теперь самостоятельно, очень вежливо, скромно и сдержанно, будут определять, кто, когда, где и как перешел по отношению к ним «красную черту». И давать на это асимметричные, но быстрые и жесткие ответы, о последствиях которых нарушители очень сильно пожалеют.

Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Федеральное агентство новостей  / 

Надо ли говорить, что условный мяч теперь на половине поля наших «партнеров», но унести его и прекратить игру у них не получится — все под контролем.

Многие комментаторы уже поспешили назвать нынешнее Федеральное послание Путина «электоральным», «умеренным» и «миролюбивым». Но мое личное впечатление прямо противоположное: от действующего президента России с 1999 года ничего более конфронтационного не звучало. Ни когда он обещал «мочить в сортире» террористов — и, кстати, выполнил свое обещание. Ни когда произносил Мюнхенскую речь. Ни когда объявлял о новых системах российских вооружений, чье наличие сломало незыблемое, казалось бы, военно-технологическое превосходство США и НАТО.

Чего теперь ждать от коллективного Запада? Конечно, если там сидят полные глупцы (а порой кажется, что так оно и есть), самой естественной реакцией с их стороны будет проверить Россию «на слабó» при помощи «кого-то из стаи Табаки», кого не жалко, типа той же Украины, Чехии и т. п.

Проблема только в том, что их честно предупредили: ответ будет «асимметричным», — но не сказали, насколько асимметричен он окажется. Кстати, не только по месту, но и по времени. Так что не только Россия, но и весь мир, похоже, могут вскоре оказаться внутри новой — принципиально иной, нежели прежде, — системы координат.

вежливые люди коллективный запад послание путина путинское дзюдо
Комментировать
Самое популярное
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 117991 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 109339 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 65348 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 56973 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 26901 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Все новости / Политика / Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Рейтинг@Mail.ru