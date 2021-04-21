Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты

Долгожданное Федеральное послание президента РФ Владимира Путина, продлившееся менее полутора часов, вновь всех удивило. Удивило тем, что никаких сенсационных или даже «громких» моментов в этой речи не прозвучало — на первый взгляд.

Прежде всего российский лидер подвел первые итоги и обозначил дальнейшие перспективы «ковидной» эпопеи, а также озвучил комплекс государственных мер по поддержке социально-экономической сферы на федеральном и региональном уровнях.

Внедрение принципов «социального казначейства» и 100%-ные больничные по уходу за детьми в возрасте до 7 лет, новые единовременные выплаты на каждого ребенка страны, увеличенные пособия беременным, 1300 новых школ для миллиона учащихся и 45 тысяч дополнительных бюджетных мест в вузах страны, бесплатная подводка газа к земельным участкам граждан, продление строящейся высокоскоростной магистрали Москва—Казань до Екатеринбурга, программы развития малых городов Центральной России, а также курортов Крыма и Кавказа, строительство Северного широтного хода, метро для Нижнего Новгорода и Челябинска, снижение ипотечных кредитов для населения до 3-5% годовых, реструктуризация региональных долгов и инфраструктурные кредиты общей суммой 500 млрд рублей регионам под 3% сроком на 15 лет, — все это и многое другое прозвучало без громких слов о «проектах поколения» или «проектах столетия». Но зато — с четким указанием на источники финансирования: государственные накопления и сверхдоходы бизнеса.

«Можно выводить дивиденды за рубеж, а можно инвестировать их здесь», — сказал президент, подчеркнув, что «мы будем поощрять» тех, кто вкладывает деньги в экономику страны.

Федеральное агентство новостей /

Но, наверное, мало кто обратил внимание на то, что общая цена заявленных в нынешнем послании проектов «улетает» далеко за эквивалент триллиона долларов, которых нет ни в ФНБ, ни в бюджете, ни в прибылях российских корпораций. Можно ли предположить, что таких денег в распоряжении президента России нет и он публично давал заведомо невыполнимые обещания? Предполагать, конечно, можно что угодно, однако Путину свойственно, скорее, обратное: максимально преуменьшать реально имеющийся потенциал и не раскрывать свои карты.

Поэтому главный смысл путинского послания, возможно, заключался в том, что всем заинтересованным силам по обе стороны государственной границы РФ было сообщено следующее.

Наша страна завершила процесс переброски основной части своих активов на безопасные позиции — как это было сделано в 1941–1942 годах с полутора тысячами советских заводов, эвакуированных за Урал. Новая «Барбаросса», устроенная против нас коллективным Западом во главе с США, провалилась — точно так же, как провалился гитлеровский «Дранг нах Остен» почти 80-летней давности. И у нашей страны теперь есть все необходимые и достаточные ресурсы для решения внутри- и внешнеполитических задач любой сложности.

При этом — опять же, в своем фирменном стиле «политического дзюдо» — российский лидер сохранил за собой максимальное количество степеней свободы, предупредив, что его действия будут определяться поведением контрагентов (опять же, не только внешних, но и внутренних). Образно говоря, Путин пообещал не сжигать и не разрушать мостов, по которым могут проехать наши танки. А полузабытый со времен «Крымской весны» 2014 года концепт «вежливых людей» освежил сталинским по своему генезису эпитетом «скромные» («Что касается моих информаторов, то, уверяю Вас, это очень честные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно» — из письма И. В. Сталина У. Черчиллю от 7 апреля 1945 года).

Так что у России теперь в повестке дня — не просто «вежливые», а «вежливые и скромные» люди. Которые теперь самостоятельно, очень вежливо, скромно и сдержанно, будут определять, кто, когда, где и как перешел по отношению к ним «красную черту». И давать на это асимметричные, но быстрые и жесткие ответы, о последствиях которых нарушители очень сильно пожалеют.

Федеральное агентство новостей /

Надо ли говорить, что условный мяч теперь на половине поля наших «партнеров», но унести его и прекратить игру у них не получится — все под контролем.

Многие комментаторы уже поспешили назвать нынешнее Федеральное послание Путина «электоральным», «умеренным» и «миролюбивым». Но мое личное впечатление прямо противоположное: от действующего президента России с 1999 года ничего более конфронтационного не звучало. Ни когда он обещал «мочить в сортире» террористов — и, кстати, выполнил свое обещание. Ни когда произносил Мюнхенскую речь. Ни когда объявлял о новых системах российских вооружений, чье наличие сломало незыблемое, казалось бы, военно-технологическое превосходство США и НАТО.

Чего теперь ждать от коллективного Запада? Конечно, если там сидят полные глупцы (а порой кажется, что так оно и есть), самой естественной реакцией с их стороны будет проверить Россию «на слабó» при помощи «кого-то из стаи Табаки», кого не жалко, типа той же Украины, Чехии и т. п.

Проблема только в том, что их честно предупредили: ответ будет «асимметричным», — но не сказали, насколько асимметричен он окажется. Кстати, не только по месту, но и по времени. Так что не только Россия, но и весь мир, похоже, могут вскоре оказаться внутри новой — принципиально иной, нежели прежде, — системы координат.