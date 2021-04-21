Избиение школьника восьмью подростками прокомментировал «главный отец» России

19 апреля в детскую поликлинику Петербурга вместе с мамой обратился школьник с ссадинами и гематомами по всему телу. Травмы ребенок получил в результате нападения группы учеников школы, где раньше учился. Детский правозащитник, основатель Межрегионального отцовского комитета Андрей Голицын прокомментировал ФАН избиение школьника восьмью подростками.

По мнению «главного отца» страны, решить эту проблему можно было бы несколькими способами, один из которых — постоять за себя.

«Дал бы сдачи один раз. Одному дал как следует — другие не полезут. Как это было во времена застоя: взял дубину в руки, разогнал всех. И дело с концом», — считает Голицын.

Детский правозащитник обратил внимание, что решить проблему можно не только кулаками, но и «дедовским» методом — школой и ремнем. Быть может, чрезмерная лояльность в плане воспитания и безнаказанность делают из детей злых и даже опасных людей.

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«Вообще, нужно идти к родителям нападавших подростков, привлекать школу к этой проблеме. Потому что школа тоже отвечает за воспитание ребенка. Куда смотрит администрация? Стоит собрать всех родителей, всех подростков в одном месте, чтобы папы сняли ремни и как следует отстегали обидчиков, как раньше нас воспитывали», — отрезал собеседник ФАН.

По словам матери пострадавшего, между ее сыном и одним из нападавших школьников когда-то давно произошел конфликт. Из-за нападок со стороны сверстников мальчику пришлось даже перевестись в другую школу, но это не помогло. Подростки караулили ребенка после занятий. Теперь мама мальчика собирается заявить о драке в органы. Такое решение Андрей Голицын поддержал.

«МВД не будет заниматься такими вопросами, пока не произойдет тяжкое преступление. Сейчас нет детских комнат милиции, как было раньше. Сейчас отделы по делам несовершеннолетних, так называемые ПДН. Следует обратиться туда», — констатировал он.

С пугающей регулярностью банды агрессивных подростков нападают на сверстников или посторонних людей и жестоко избивают. Ранее психолог Наталья Наумова объяснила в комментарии ФАН, почему некоторые дети склонны к насилию и что делать родителям, если ребенку угрожают в школе.