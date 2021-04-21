Японские ученые предложили использовать пищевую добавку в борьбе с шизофренией

Токио, 21 апреля. Простая пищевая добавка оказалась эффективна в борьбе с шизофренией. Японские ученые обнаружили, что она способна снижать поведенческие симптомы у больных.

Специалисты из Токийского университета провели исследование с участием мышей, которые показали пользу от приема пищевой добавки с бетаином. Грызунам с мутацией kif3b добавили в рацион повышенное количество этого вещества.

В результате корректировки в питании у мышей заметили изменения в поведении животных. Так, до лечения грызуны предпочитали избегать любого взаимодействия с другими особями, находящимися с ними в клетке. Однако после приема пищевой добавки их поведенческие особенности стали похожи на здоровых мышей из контрольной группы.

Исследователи из США и Великобритании ранее выяснили, какие пищевые добавки уменьшают вероятность заражения коронавирусной инфекцией. Полезными оказались пробиотики и омега-3 жирные кислоты.