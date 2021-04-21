Архангельский пенсионер отправился на необитаемый остров за вербой и едва не погиб

Архангельск, 21 апреля. Пожилой мужчина пошел на остров Шилов, чтобы набрать несколько веток вербы, но провалился под тонкий лед.

Из-за хрупкого ледяного покрова на реке пенсионер попал под воду в 70 метрах от берега. Он стал громко кричать, на его голос прибежали люди, работающие на лодочной станции. Неравнодушные граждане вызвали спасателей.

Один из сотрудников спасательной службы, надев гидрокостюм, прыгнул в реку и достал утопающего. Его подняли на борт катера и доставили на берег. Медики спасли 70-летнего пострадавшего, оказав ему всю необходимую помощь. По некоторым данным, госпитализация ему не потребовалась.

Семья с тремя детьми ранее погибла в затонувшем подо льдом автомобиле в Приморском крае, сообщало издание Deita. Прокуратура Надеждинского района устанавливает обстоятельства несчастного случая.