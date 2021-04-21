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«Сгорели кресты»: в Мордовии пал травы едва не уничтожил кладбище

Общество
«Сгорели кресты»: в Мордовии пал травы едва не уничтожил кладбище
pixabay.com  / 

Саранск, 21 апреля. В Инсарском районе Мордовии из-за пала сухой травы едва не сгорело кладбище. Огонь успел охватить несколько могил.

Информация об инциденте появилась в одном из пабликов в соцсети. Местные жители, придя на погост, обнаружили обугленные кресты и каркасы от венков.

«У некоторых кресты сгорели, у кого деревянные! У некоторых таблички и фотографии обгорели что лиц не видно и надписей! Ужас просто!», — поделилась с подписчиками группы пользователь Ирина.

«Я так поняла, что больше всего пострадала левая сторона, примерно от середины до конца кладбища. В дальнем левом углу действительно горели кресты, венки, да и сами могилки, как после пепелища», — добавила Виктория.

«Сгорели кресты»: в Мордовии пал травы едва не уничтожил кладбище
Pr Scr vk.com  / Подслушано Инсар / Людмила Болохнина

На месте событий во время инцидента присутствовал глава городского поселения Инсар Юрий Булычев. По словам чиновника, огонь не успел нанести большого вреда.

«Пожаром была занята большая площадь. Огонь подходил к городскому кладбищу. Даже немного зацепил. Тушили мы практически ногами, чтобы дальше он не распространялся. Но вовремя подоспела вторая машина пожарных, и в течение получаса огонь полностью был потушен», — рассказал ФАН чиновник.

Региональное МЧС неустанно напоминает о последствиях поджигания сухой растительности. Подобные «шалости» угрожают жизни людей. По данным ведомства, семь сельских чиновников ответят за отказ от устройства минерализованных полос, разделяющих луга и населенные пункты. За разведение костров и сжигание мусора наказаны 84 жителя региона.

Ранее ФАН писал о крупном пожаре в Мордовии. Из-за пала травы сгорело 12 домов в селе Куликово Теньгушевского района.

россия пожар мордовия
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