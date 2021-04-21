Межевич назвал актуальной тему политических убийств, затронутую Путиным в обращении

Задача России на международном поле в текущих непростых условиях — защитить себя и своего союзника, Республику Беларусь. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

В ходе своего послания Федеральному собранию Российской Федерации президент Владимир Путин затронул ставшую актуальной в последнее время тему государственных переворотов и политических убийств, заявив, что их организаторы «перешли все границы». Он подчеркнул, что можно «каким угодно образом» относиться к президентам Белоруссии Александру Лукашенко, Венесуэлы Николасу Мадуро и бывшему украинскому лидеру Виктору Януковичу, однако пользоваться в их отношении подобными подлыми приемами неприемлемо.

«Тема действительно очень актуальная, — заметил Межевич. — Я прекрасно помню голодные 90-е годы, но в них был один плюс: казалось, что в системе международных отношений наступил своего рода «ренессанс» морали, норм права, гуманизма. А потом случилась Югославия, Ближний и Средний Восток, провокации в Латинской Америке и то, что мы наблюдали с вами в последние дни, когда были задержаны предполагаемые участники покушения на Александра Лукашенко».

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Политолог подчеркнул: у него нет никаких сомнений в том, что современная Америка могла попытаться организовать убийство белорусского президента. В то же время он отметил, что США вряд ли хватит политической решимости «для силового свержения власти в России».

«В этом случае можно получить ситуацию «развалинами Вашингтона удовлетворен», — посмеялся эксперт. — Но с Республикой Беларусь подобный эксперимент, я думаю, был. Естественно, это встретило противодействие тех правоохранительных структур, в чьи обязанности это входит. И мне кажется, что в сегодняшнем выступлении президента, которое было в основном о внутренних делах России, львиная доля от времени, отданного международным делам, оказалась посвящена именно белорусской проблематике. Это факт!»

Собеседник ФАН связал столь пристальное внимание Путина к проблемам РБ с тем, что американцы действительно собирались избавиться от Лукашенко «любым способом».