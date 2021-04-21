Китаец попал в тюрьму за изнасилование дочери по ошибке

Пекин, 21 апреля. Нетрезвый житель Гонконга перепутал дочь с женой и изнасиловал несовершеннолетнюю. Суд приговорил китайца к тюремному заключению сроком на два с половиной года.

Житель Гонконга, оставшийся неизвестным для СМИ из юридических соображений, попал в весьма неприятную историю. Мужчина перебрал спиртного, а когда вернулся домой, то перепутал дочь с женой и забрался в постель к несовершеннолетней. Отец успел изнасиловать 15-летнюю китаянку, прежде чем понял свою ошибку, сообщает The Mirror.

По словам потерпевшей девочки, она почувствовала, что мужчина принял ее за маму, и попыталась сказать ему об этом, но не смогла остановить отца. Девушка-подросток подтвердила, что от 59-летнего родителя сильно «воняло алкоголем».

Оказавшийся на скамье подсудимых китаец трудился строителем в одной из местных компаний. Мужчина рассказал полиции, что ему показалось, что он ложится в постель к своей жене, но как только горе-отец понял, что происходит, он сразу же прекратил заниматься сексом с дочерью.

С девочкой стал работать психолог, которому она призналась, что простила отца. К тому моменту злоупотребившего алкоголем мужчину уже посадили в тюрьму на два с половиной года. Данное известие сильно разозлило 15-летнюю китаянку, которая обрушила «гнев и неудовольствие» на социального работника, поскольку все произошедшее с ее отцом случилось без ее согласия. Дочь арестованного китайца заявила в суде, что после этого инцидента чувствует себя виноватой в распаде семьи.

«Это необычное дело со странными фактами», — поделилась мнением заместитель судьи Верховного суда Гонконга.

Отцу девочки предложили пойти на сделку со следствием, а именно сознаться в инцесте и избежать таким образом судебного преследования за изнасилование. Но судья такое сотрудничество отклонил, после чего 59-летний китаец признал себя виновным в сексуальном насилии над дочерью.

Приняв во внимание признание вины и раскаяние мужчины, а также заявление дочери в полицию, судья принял решение сократить пятилетний срок заключения почти вдвое. Теперь жителю Гонконга предстоит провести в тюрьме два с половиной года.