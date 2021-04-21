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Алексей Мухин о послании Путина: Рука сотрудничества России превратилась в кулак

Политика
Алексей Мухин о послании Путина: Рука сотрудничества России превратилась в кулак
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 21 апреля. Рука сотрудничества, которую обычно Владимир Путин во всех своих выступлениях до этого протягивал нашим западным партнерам, превратилась в кулак. Об этом ФАН заявил политолог Алексей Мухин. Так он прокомментировал послание президента РФ Федеральному собранию.

По словам политолога, в своем программном заявлении президент сосредоточился на проблемных местах — социальной и экономической сфере.

«Конечно же, основной лейтмотив послания — это социально-экономические проблемы, — подчеркнул Мухин. — «Ковидная» реальность усугубляется текущим экономическим кризисом, который бушует во всем мире. Здесь необходима максимальная концентрация и эффективная работа всех органов власти, особенно регионов. Ситуация в регионах является достаточно тревожной, потому что региональные кадры достаточно быстро меняются».

Эксперт отметил, что внутренние проблемы страны усугубляются санкционным воздействием, которое является незаконным.

«Поэтому рука сотрудничества, которую обычно Владимир Путин во всех своих выступлениях до этого протягивал нашим западным партнерам, на мой взгляд, превратилась в кулак, — заявил политолог. — И он подробно перечислил буквально на пальцах этого кулака, какие именно последствия ожидают наших оппонентов, которые выходят за рамки этики и морали, попирают международное право и позволяют себе хамское поведение в отношении России».

Алексей Мухин также обратил внимание на важность высказывания президента про «красную черту в отношениях с Россией».

«Важным было также замечание, что красные линии, которые кто-то рисует или кто-то хочет нарисовать, мы будем рисовать сами — исходя из наших собственных национальных интересов, — заключил эксперт. — Это заявление суверенного государства».

Политолог также объяснил, почему в послании президента не затрагивалась тема предстоящих выборов в Государственную думу.

«У нас резистентная, а не турбулентная политическая система, устоявшиеся правила выборов, — отметил Мухин. — Зачем говорить о том, что и так неплохо работает?»

Ранее известный политолог Сергей Марков отметил, что в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин занял жесткую позицию относительно внешней политики, что является грамотным тактическим ходом.

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