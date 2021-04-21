Блогеру Лакееву продлили арест по делу о повреждении машины ФСБ на незаконной акции

Москва, 21 апреля. Пресненский суд продлил арест 18-летнему TikTok-блогеру Константину Лакееву, обвиняемому в умышленном повреждении машины ФСБ на незаконном митинге 23 января.

Видеоблогер проходит по статьям «Хулиганство» и «Умышленное уничтожение и повреждение имущества», заявили в пресс-службе юридической инстанции. Теперь он пробудет под стражей до 23 мая 2021 года.

Ранее Константин Лакеев признал вину и попросил прощения у сотрудников полиции, сообщало Федеральное агентство новостей. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы до пяти и до семи лет соответственно по двум статьям.