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Могилу вдовы Василия Шукшина впервые показали спустя три месяца после ее смерти

Шоу-бизнес
Могилу вдовы Василия Шукшина впервые показали спустя три месяца после ее смерти
Prt Scr youtube.com  /  Первый канал

Москва, 21 апреля. Опекуны вдовы актера и режиссера Василия Шукшина Марии Шумской впервые показали, как выглядит ее могила. Женщину похоронили в поселке Рыбалка недалеко от Горно-Алтайска.

В последние годы за Шумской ухаживали Владимир Ковалев, которого она когда-то учила в школе, и его жена Вера. Первой супруги Шукшина не стал в январе 2021 года — она скончалась на 91-м году жизни. Незадолго до смерти женщина написала на Ковалева доверенность, дающую ему право претендовать на наследство режиссера.

Россия 1  / Prt Scr / Прямой эфир

Шумскую можно назвать единственной официальной женой Шукшина. Дело в том, что их развод так и не был оформлен. В биографии режиссера есть еще несколько браков, однако заключить их он смог только благодаря хитрости — актер сделал вид, что потерял паспорт со штампом.

Василий Шукшин
Global Look Press  / Genrietta Peryan

Чтобы поделиться подробностями этой скандальной истории, Владимир и Вера Ковалевы пришли на шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». В передаче канала «Россия-1» показали, как выглядит могила Шумской через три месяца после смерти. Кадры на месте последнего пристанища женщины сняли ее опекуны.

«Я как прихожу, так не могу слез сдержать. Столько народу учила в школе, и единицы к ней приехали», — рассказал Ковалев.

Россия 1  / Prt Scr / Прямой эфир

На могиле вдовы Шукшина обнаружился венок от дочери режиссера Ольги Шукшиной. Ее матерью является актриса Лидия Федосеева-Шукшина, с которой кинематографист жил в последние годы.

«От Оли написали, от Шукшиной, видите, венок. Чисто только ленточка одна и все. Вот и все, как говорится, вся благодарность», — посетовал опекун Шумской.

Россия 1  / Prt Scr / Прямой эфир

Владимир и Вера Ковалевы раскрыли подробности смерти первой жены Шукшина. Они вызвали пожилой женщине скорую, когда ей стало плохо, но медикам не удалось ее спасти.

могила шукшин шумская
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Все новости / Шоу-бизнес / Могилу вдовы Василия Шукшина впервые показали спустя три месяца после ее смерти
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