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Безпалько пророчит Украине будущее без армии из-за реформ Зеленского

  /   Обновлено: 21 апреля 2021 17:07
Политика
Безпалько пророчит Украине будущее без армии из-за реформ Зеленского
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 апреля. Украинские военнослужащие, призванные в ВСУ по закону о мобилизации, сбегут при первом же ответе от Донбасса, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее подписал закон, предусматривающий мобилизацию резервистов в течение суток в случае эскалации в Донбассе. По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, новый документ не поможет Киеву сдержать ответ защитников Донбасса.

«Этих людей загнали в армию, дали им автоматы, но у них нет мотивации — они не хотят умирать. Эта мера направлена на попытку доукомплектовать ВСУ, однако, должен заметить, что большинство молодых людей предпочитают устраиваться на работу без трудовой книжки, вместо похода в армию, где они могут быть убиты или покалечены», — заявил эксперт.

Безпалько отметил, что по информации СМИ количество призванных на службу украинцев, выехавших за пределы страны, возросло в четыре раза. Таким образом, Зеленский рискует потерять армию путем введения новых реформ.

Зеленский 21 апреля подписал закон, который позволит украинскому командованию мобилизовать резервистов за сутки. Решение президента Украины поддержали 256 членов парламента.

всу зеленский безпалько
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