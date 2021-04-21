Сенатор Кусайко заявила, что послание Путина направлено на каждого россиянина

Москва, 21 апреля. Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию ориентировано на сбережение народа, заявила зампредседателя комитета Совфеда по соцполитике Татьяна Кусайко.

Российский лидер уделил огромное внимание социально значимым вопросам и системе здравоохранения, отметила она. Как уточнила Кусайко, послание было стратегическим и ориентированным на каждого человека, что важно для России.

«Можно с уверенностью сказать, что послание было стратегическим и социально ориентированным, направленным на развитие здравоохранения, науки, образования, культуры, поддержку граждан, семей и детей, на восстановление экономики», — добавила зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике.

Путин обратился к гражданам со словами сердечной признательности за большой вклад в борьбу с пандемией коронавируса, напомнив, что главные ценности российского народа — взаимовыручка, дружба, семья и сплоченность в непростое время, уточнила Кусайко. Она напомнила, что президент указал на необходимость совершенствования системы здравоохранения на новой технической базе.

Правительство РФ должно обеспечить независимость страны в создании новых вакцин. Как сообщалось ранее, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию в среду.